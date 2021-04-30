В Новосибирске домашних животных бесплатно протестируют на коронавирус

В Новосибирской области начнут делать прививки домашним животным для профилактики коронавируса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске домашних питомцев протестируют на коронавирус. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

— Ведущие научно-исследовательские учреждения и лаборатории Россельхознадзора инициируют проведение диагностики домашних животных на COVID-19, живущих с людьми, которые переболели новой коронавирусной инфекцией. Бесплатные исследования будут проводиться до момента сбора необходимого объема информации о распространении COVID-19 в популяции животных в России, — сообщили в Россельхознадзоре. — В Новосибирске исследования будут проводиться на базе ФГБУ ЦНМВЛ. Диагностика питомцев, живущих с переболевшими инфекцией людьми, позволит проанализировать ситуацию с распространением болезни среди животных, изучить вероятность передачи вируса к ним от человека.

Тестирование животных будет проводиться методами выявления генома коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, с использованием соответствующих тест-систем.

В ведомстве также сообщили, что в ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» уже произведена первая партия вакцины «Карнивак-Ков» для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у животных в объеме 17 тысяч доз. Партия препарата уже забронирована и в кратчайшие сроки будет направлена в ряд городов, в числе которых и Новосибирск.

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