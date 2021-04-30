В Новосибирске арестовали фитнес-тренера, взявшего в заложницы жену в магазине косметики

Мужчину, который напал на экс-жену, арестовали. Фото: соцсети.

В пятницу, 30 апреля, стало известно об аресте мужчины, напавшего на свою экс-супругу в одном из магазинов в Новосибирске. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в региональном ГУ МВД.

— Нападавшим оказался ранее несудимый житель Иркутска. В отношении него избрали меру пресечения в виде ареста. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование уголовного дела продолжается, — уточнили в полиции.

Напомним, инцидент случился в Советском районе Новосибирска. Злоумышленник ворвался в магазин косметики и бытовой химии на Морском проспекте и взял в заложницы продавца, которая оказалась его бывшей женой. Коллега женщины успела нажать тревожную кнопку, и на место ЧП прибыл экипаж Росгвардии. Пленнице, которой агрессивный мужчина нанес ножевые ранения, удалось вырваться из его крепких рук. Пострадавшую госпитализировали. Отметим, что нападавший приехал на разборки с бывшей возлюбленной из Иркутска. При этом 34-летний мужчина известный в своем регионе спортсмен и фитнес-тренер.

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