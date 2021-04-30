«ГИБДД не боятся»: новосибирцы сняли на видео «Тойоту», объезжающую пробку по тротуару

Водитель "Тойоты" преодолел пробку по тротуару. Фото: стоп-кадр.

Новосибирцы заметили очередного нарушителя, решившего преодолеть пробку по тротуару. Так, водитель автомобиля «Тойота» выехал на пешеходную дорожку на улице Восход: его не смутило то, что в этот момент по ней шли люди. Видео с наглым водителем появилось в соцсети в пятницу, 29 апреля.

— Стоим все вместе в пробке, а тут самый умный появился! — говорит автор кадров, опубликованных в группе «АСТ-54».

Комментаторов возмутил водитель иномарки. Большинство из них уверены, такое поведение — показатель хамства и безответственности.

— По-моему, за такое надо права забирать на пару лет и конфисковать автомобиль.

— Им не страшно пристальное внимание ГИБДД! — отметили комментаторы.

Напомним, на днях на видео сняли водителя маршрутки, который объезжал пробку по этому же тротуару. Тогда нарушителем заинтересовались в полиции. Правоохранителям удалось установить личность водителя. Им оказался мужчина 1980 года рождения. За совершенное нарушение его привлекли к ответственности по статье 12.15 часть 2 КоАП РФ и назначили штраф в размере 2000 рублей.

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