«Совсем охамели!»: новосибирцев возмутил водитель маршрутки, объехавший пробку по тротуару

Сибиряков возмутил водитель маршрутки, который объехал пробку по тротуару. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске на улице Восход водитель маршрутки решил объехать пробку по тротуару. Это произошло вечером, 27 апреля. Очевидцы сняли нарушителя на видео и опубликовали в соцсети.

— По тротуару просто шагает, — говорит автор видео, опубликованного в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, как тонированная маршрутка, включив «аварийку» выехала на пешеходную дорожку. В этот момент по тротуару шли люди, которые явно удивились наглости водителя.

Подписчиков паблика ситуация возмутила. По их мнению, такие действия чреваты непоправимыми последствиями. В связи с чем водителя нужно привлечь к ответственности.

— Совсем уже охамели!

— Оборзели совсем! Лишать прав таких пожизненно! — написали новосибирцы.

Тем временем, нарушителем уже заинтересовалась полиция. В настоящий момент правоохранители устанавливают номер маршрута, а также личность водителя.

— За езду по тротуарам нарушителю грозит административная ответственность в соответствии со статьей 12.15.2 КоАП РФ — движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

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