Поиски 21-летнего парня, пропавшего в Бердске, завершились трагедией

21-летнего сибиряка нашли мертвым в лесополосе. Фото: ПСО "ЛизаАлерт Новосибирск".

В Новосибирской области нашли тело 21-летнего Чупилина Александра Константиновича, который пропал в Бердске в декабре 2020 года. Информацию об этом опубликовали волонтеры ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск».

— Найден. Погиб. Поисковый отряд выражает самые искренние соболезнования родным и близким погибшего, — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе ПСО.

Как уточнили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области, тело парня нашли в лесополосе в Бердске накануне, 29 апреля.

— Органами СК России по Новосибирской области проводилась проверка по факту безвестного исчезновения Чупилина Александра Константиновича. В четверг, 29 апреля, его тело с гнилостными изменениями обнаружили в лесополосе в Бердске. Для установления точной причины смерти молодого человека назначена судебно-медицинская экспертиза, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Напомним, ранее сообщалось, что парень пропал в конце 2020 года: с 13 декабря он не выходил с родными на связь. Когда он исчез, обеспокоенные родственники обратились в полицию и к волонтерам. Молодой человек перестал выходить на работу без предупреждения, а также не появлялся дома. При этом его мобильный был отключен.

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