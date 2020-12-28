В Бердске пропал 21-летний Александр Чупилин. Последний раз молодой человек общался с родными 13 декабря. Уже две недели о парне ничего неизвестно.— Когда он перестал выходить на связь, родные забеспокоились и обратились в полицию и к нам. Дома молодого человека нет, на работу он перестал ходить, о том, что он не придет, он заранее не предупредил. Телефон парня отключен, — рассказала КП-Новосибирск руководитель «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.Приметы Александра: рост 185 сантиметров, спортивное телосложение, волосы русые, глаза серые.Парень был одет в черные комбинезон, кроссовки и шапку, голубые джинсы.С собой у него был рюкзак.Всем, кому что-либо известно о местонахождении молодого человека, просьба сообщить по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru