Поиски 58-летнего сибиряка, уехавшего в магазин на велосипеде, завершены

Поиски пропавшего 58-летнего пенсионера в селе Толмачево под Новосибирском завершены. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

Поиски пропавшего 58-летнего мужчины в селе Толмачево под Новосибирском завершены. Об этом КП-Новосибирск сообщили волонтеры.

— Мужчину нашла поисковая группа, ехавшая на место его исчезновения. Мужчину они смогли найти прямо по дороге туда, он действительно решил уехать на велосипеде, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск». — Сейчас с ним все в порядке, скоро его передадут родным.

Напомним, сибиряк пропал в среду, 28 апреля, когда поехал на велосипеде в магазин в поселке Толмачево. С собой у него был пакет с деньгами, однако по пути мужчина его потерял. Его родные предполагали, что эта ситуация могла его напугать и он, решив не возвращаться домой, уехал куда-то на велосипеде.

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