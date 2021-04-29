Под Новосибирском 58-летний мужчина пропал, уехав в магазин на велосипеде

В Новосибирске ищут 58-летнего Александра Владимировича Попова.

В Новосибирске ищут 58-летнего Александра Владимировича Попова. В связи с особенностями здоровья, психологически мужчина развит не на свой биологический возраст. В среду, 28 апреля, он поехал на велосипеде в магазин в поселке Толмачево. С собой у него был пакет с деньгами, однако по пути сибиряк его потерял. Родные мужчины предполагают, что эта ситуация могла его напугать и он, решив не возвращаться домой, уехал куда-то на велосипеде.

— Приметы: рост 175 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в черную куртку, зеленые камуфляжные брюки и синие кроссовки. Уехал сибиряк на белом велосипеде.

Сейчас волонтеры объявили срочный сбор на поиски мужчины. Ехать на велосипеде он может долго, однако на местности ориентируется не очень хорошо.

Если вы знаете что-нибудь о местонахождении Алексея Владимировича или просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.