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Общество29 апреля 2021 13:24

Стало известно, кто займет пост начальника Управления ГИБДД по Новосибирской области

О смерти прежнего руководителя — Андрея Маерчука — стало известно сегодня утром
Галина СИМОНОВА
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Стало известно, кто временно займет пост главы ГИБДД по Новосибирской области.

Стало известно, кто временно займет пост главы ГИБДД по Новосибирской области.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, кто временно займет пост главы ГИБДД по Новосибирской области. О смерти прежнего руководителя — Андрея Маерчука — стало известно сегодня утром, 29 апреля.

— Временно обязанности главы ведомства будет исполнять Игорь Анатольевич Суханов, один из заместителей, — пояснил КП-Новосибирск начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

Будет ли он занимать этот пост в дальнейшем, пока неизвестно.

Игорь Анатольевич Суханов родился 5 сентября 1967 года в городе Новосибирске. Службу в органах внутренних дел начал в 1991 году в должности инспектора дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС ГАИ УВД Новосибирского горисполкома. До 2008 года занимал различные должности в подразделениях Госавтоинспекции. В 2013 году он был назначен на должность заместителя начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области — начальника отдела дорожной инспекции и организации движения. С 2016 года является заместителем начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области — начальником отдела дорожного надзора и пропаганды безопасности дорожного движения. Награжден медалями МВД России «За отличие в службе» 1, 2, 3 степеней, медалью МВД России «За боевое содружество».

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