«Машинист пытался тормозить»: в Новосибирске грузовой поезд насмерть сбил мужчину

В Новосибирске грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Фото: УТ МВД по СФО

В Новосибирске грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Трагедия произошла в ночь на 29 апреля на станции Иня-Восточная.

— Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции установили, что накануне происшествия 43-летний мужчина распивал алкоголь со своим знакомым, проживающим недалеко от станции, — пояснили в пресс-службе УТ МВД на транспорте по СФО. — Ночью они возвращались из магазина, и когда на нерегулируемом переезде загорелся красный цвет светофора, его товарищ остался на месте, а пострадавший решил пересечь пути.

Машинист, заметивший человека на путях, пытался затормозить, однако избежать наезда не удалось. От полученных травм сибиряк скончался на месте происшествия.

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