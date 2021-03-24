«Слушал музыку в наушниках»: под Новосибирском поезд насмерть сбил 33-летнего мужчину

Поезд насмерть сбил 33-летнего мужчину в Новосибирской области.
Фото: Иван МАКЕЕВ
На станции Инская в Новосибирской области под колесами поезда погиб 33-летний мужчина. Инцидент произошел во вторник, 23 марта.
— Известно, что 33-летний местный житель шел по путям, не реагируя на звуковые сигналы локомотива. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте ЧП. В момент наезда сибиряк был в капюшоне и слушал музыку в наушниках, — рассказали в УТ МВД по СФО.
Полицейские напоминают, что находясь рядом с железнодорожными путями необходимо снимать наушники и капюшоны. Кроме того, хождение по путям и вдоль них недопустимо.
Ранее КП — Новосибирск писала, что под Новосибирском электричка насмерть сбила 23-летнего парня. Он также не реагировал на предупреждающие сигналы локомотива. Обстоятельства трагедии устанавливает полиция.
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