Под Новосибирском электричка насмерть сбила 23-летнего парня

Сибиряк погиб на железной дороге под Новосибирском. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

В Новосибирской области под колесами электрички погиб 23-летний сибиряк. Трагедия произошла во вторник вечером, 22 марта, на станции Инская.

— Машинист электропоезда, который ехал до станции Буготак, заметил человека, идущего вдоль путей. Парень не реагировал на предупреждающие сигналы и продолжал идти дальше. Тогда машинист экстренно затормозил, — сообщили в УТ МВД по СФО.

Увы, избежать трагедии это не помогло: под колесами поезда погиб 23-летний новосибирец. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Им предстоит выяснить, почему сибиряк проигнорировал сигналы приближающегося поезда.

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