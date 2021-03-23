Под Новосибирском электричка насмерть сбила 23-летнего парня

Сибиряк погиб на железной дороге под Новосибирском.
Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ
В Новосибирской области под колесами электрички погиб 23-летний сибиряк. Трагедия произошла во вторник вечером, 22 марта, на станции Инская.
— Машинист электропоезда, который ехал до станции Буготак, заметил человека, идущего вдоль путей. Парень не реагировал на предупреждающие сигналы и продолжал идти дальше. Тогда машинист экстренно затормозил, — сообщили в УТ МВД по СФО.
Увы, избежать трагедии это не помогло: под колесами поезда погиб 23-летний новосибирец. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Им предстоит выяснить, почему сибиряк проигнорировал сигналы приближающегося поезда.
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