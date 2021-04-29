Следователи проводят проверку после обрушения забора психбольницы на тротуар в Новосибирске. Фото предоставлено Ростиславом Антоновым.
В четверг, 29 апреля, в Новосибирске на улице Владимирская рухнул кирпичный забор психиатрической больницы № 3. Обломки ограждения упали на газон и тротуар на протяжении всего здания. Следственный комитет Новосибирской области организовал проверку инцидента.
— По факту случившегося незамедлительно организована доследственная проверка. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку должностным лицам, ответственным за сохранение объектов культурного наследия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
В СК уточнили, что психиатрическая больница расположена в историческом комплексе начала XX века «Красные казармы». Как сообщалось ранее, администрации больницы было известно, что забор находится в аварийном состоянии, однако никаких мер принято не было.
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