Следователи проводят проверку после обрушения забора психбольницы на тротуар в Новосибирске. Фото предоставлено Ростиславом Антоновым.

В четверг, 29 апреля, в Новосибирске на улице Владимирская рухнул кирпичный забор психиатрической больницы № 3. Обломки ограждения упали на газон и тротуар на протяжении всего здания. Следственный комитет Новосибирской области организовал проверку инцидента.

— По факту случившегося незамедлительно организована доследственная проверка. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку должностным лицам, ответственным за сохранение объектов культурного наследия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В СК уточнили, что психиатрическая больница расположена в историческом комплексе начала XX века «Красные казармы». Как сообщалось ранее, администрации больницы было известно, что забор находится в аварийном состоянии, однако никаких мер принято не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске забор психиатрической больницы рухнул на тротуар

Инцидент чудом обошелся без пострадавших (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.