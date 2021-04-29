Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество29 апреля 2021 8:08

В Новосибирске забор психиатрической больницы рухнул на тротуар

Инцидент чудом обошелся без пострадавших
Анна АЛЕКСЕЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Забор психбольницы рухнул на тротуар. Фото предоставлено Ростиславом Антоновым.

Забор психбольницы рухнул на тротуар. Фото предоставлено Ростиславом Антоновым.

В четверг, 29 апреля, в Новосибирске рухнул забор психиатрической больницы № 3, расположенной на улице Владимирская. О происшествии КП-Новосибирск рассказал депутат Ростислав Антонов.

— Обрушение произошло сегодня, рано утром: стена упала на пешеходную дорожку. В это время, к счастью, на тротуаре никого не было. В противном случае забор мог придавить человека. В целом была создана угрожающая ситуация для жизни и здоровья местных жителей. Отмечу, что здание психиатрической клиники — объект культурного наследия, он находится под охраной, рухнувший забор в том числе. За состоянием ограждения обязана была следить за администрация больницы. Они обладали информацией о том, что забор находится в аварийном состоянии, однако никаких мер принято не было, — прокомментировал инцидент депутат.

Чудом обошлось без пострадавших. Фото предоставлено Ростиславом Антоновым.

Он также отметил, что происшествию дадут юридическую оценку. Депутат намерен обратиться в компетентные органы с требованием инициировать проверки по факту случившегося. В настоящий момент он готовит необходимые документы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.