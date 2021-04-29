В Новосибирске забор психиатрической больницы рухнул на тротуар

Забор психбольницы рухнул на тротуар. Фото предоставлено Ростиславом Антоновым.

В четверг, 29 апреля, в Новосибирске рухнул забор психиатрической больницы № 3, расположенной на улице Владимирская. О происшествии КП-Новосибирск рассказал депутат Ростислав Антонов.

— Обрушение произошло сегодня, рано утром: стена упала на пешеходную дорожку. В это время, к счастью, на тротуаре никого не было. В противном случае забор мог придавить человека. В целом была создана угрожающая ситуация для жизни и здоровья местных жителей. Отмечу, что здание психиатрической клиники — объект культурного наследия, он находится под охраной, рухнувший забор в том числе. За состоянием ограждения обязана была следить за администрация больницы. Они обладали информацией о том, что забор находится в аварийном состоянии, однако никаких мер принято не было, — прокомментировал инцидент депутат.

Чудом обошлось без пострадавших. Фото предоставлено Ростиславом Антоновым.

Он также отметил, что происшествию дадут юридическую оценку. Депутат намерен обратиться в компетентные органы с требованием инициировать проверки по факту случившегося. В настоящий момент он готовит необходимые документы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.