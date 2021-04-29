В Новосибирске забор психиатрической больницы рухнул на тротуар

Забор психбольницы рухнул на тротуар. Фото предоставлено Ростиславом Антоновым.
В четверг, 29 апреля, в Новосибирске рухнул забор психиатрической больницы № 3, расположенной на улице Владимирская. О происшествии КП-Новосибирск рассказал депутат Ростислав Антонов.
— Обрушение произошло сегодня, рано утром: стена упала на пешеходную дорожку. В это время, к счастью, на тротуаре никого не было. В противном случае забор мог придавить человека. В целом была создана угрожающая ситуация для жизни и здоровья местных жителей. Отмечу, что здание психиатрической клиники — объект культурного наследия, он находится под охраной, рухнувший забор в том числе. За состоянием ограждения обязана была следить за администрация больницы. Они обладали информацией о том, что забор находится в аварийном состоянии, однако никаких мер принято не было, — прокомментировал инцидент депутат.
Чудом обошлось без пострадавших. Фото предоставлено Ростиславом Антоновым.
Он также отметил, что происшествию дадут юридическую оценку. Депутат намерен обратиться в компетентные органы с требованием инициировать проверки по факту случившегося. В настоящий момент он готовит необходимые документы.
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