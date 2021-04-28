Над Новосибирском взошла большая оранжевая луна: лучшие фото ночного неба

Большая оранжевая луна взошла над Новосибирском. Фото: Стас Эл

Новосибирцы сфотографировали оранжевую Луну, взошедшую над городом. Сибирякам удалось поймать в объектив момент, когда она еще была не очень высоко в небе, а оттого казалась немного больше, чем она есть.

Новосибирцам удалось сфотографировать спутник Земли. Фото: Евгений КОЧКИН

— Когда Луна находится у горизонта, она кажется крупнее, чем когда она находится высоко в небе. А такой необычный желто-оранжевый цвет она приобретает благодаря влиянию красной части спектра солнечных лучей, — рассказывал КП-Новосибирск специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.

Когда Луна находится у горизонта, она кажется крупнее, чем когда она находится высоко в небе. Фото: Стас Эл

Напомним, в ночь с 27 на 28 апреля сибиряки могли наблюдать такое занимательное астрономическое явление, как суперлуние. В этот день Луна находилась ближе всего к планете.

Желто-оранжевый цвет она приобретает благодаря влиянию красной части спектра солнечных лучей. Фото: Евгений КОЧКИН

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