Над Новосибирском взошла большая оранжевая луна: лучшие фото ночного неба

Большая оранжевая луна взошла над Новосибирском. Фото: Стас Эл
Новосибирцы сфотографировали оранжевую Луну, взошедшую над городом. Сибирякам удалось поймать в объектив момент, когда она еще была не очень высоко в небе, а оттого казалась немного больше, чем она есть.
Новосибирцам удалось сфотографировать спутник Земли.
Фото: Евгений КОЧКИН
— Когда Луна находится у горизонта, она кажется крупнее, чем когда она находится высоко в небе. А такой необычный желто-оранжевый цвет она приобретает благодаря влиянию красной части спектра солнечных лучей, — рассказывал КП-Новосибирск специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин.
Когда Луна находится у горизонта, она кажется крупнее, чем когда она находится высоко в небе. Фото: Стас Эл
Напомним, в ночь с 27 на 28 апреля сибиряки могли наблюдать такое занимательное астрономическое явление, как суперлуние. В этот день Луна находилась ближе всего к планете.
Желто-оранжевый цвет она приобретает благодаря влиянию красной части спектра солнечных лучей.
Фото: Евгений КОЧКИН
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