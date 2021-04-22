Суперлуние в Новосибирске в ночь на 28 апреля 2021 года: астрономы рассказали, когда и как лучше наблюдать

Рассказываем про суперлуние в Новосибирске в ночь на 28 апреля 2021 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Суперлуние в Новосибирске в ночь на 28 апреля 2021 года смогут наблюдать жители города. Так называют момент приближения спутника к Земле в полнолуние. Сам факт того, что луна стала ближе к планете, по словам астрономов, увидеть невооруженным взглядом нельзя. Однако в этот день сибиряки смогут заметить интересную оптическую иллюзию.

— Суперлуние — это не астрономический термин. Насколько мне известно, его ввели в обиход астрологи, которых заинтересовало совпадение двух обстоятельств: полнолуния и самого близкого положения Луны к нашей планете, — пояснил КП-Новосибирск специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин. — Во время своего движения по орбите вокруг нашей планеты, Луна бывает то близко к Земле, то далеко. И точка, самого близкого положения, называется перигей. Именно в ней окажется спутник Земли 27 апреля. Расстояние, на котором будет находиться при этом Луна от планеты, составит примерно 357 тысяч километров. Это совпадет с полнолунием.

Появление Луны в точке перигея несколько увеличит ее размер, но не настолько, чтобы это было заметно для невооруженного глаза. Однако, специалист отметил, что когда Луна будет находиться у горизонта, она будет казаться крупнее, чем когда она находится высоко в небе.

— Любой небесный объект, имеющий угловые размеры, такой как, например, Солнце, Луна или созвездие, будет у горизонта казаться более крупным. Однако это всего лишь иллюзия нашего восприятия. В этом можно легко убедиться, взглянув на Луну через какую-нибудь трубочку, когда Луна будет у горизонта, а потом — когда она поднимется в небо. И вы увидите, что на самом деле ее размер внутри трубочки не изменится, — пояснил Олег Кашин. — Во вторник, 27 апреля, диск Луны появится на Юго-Востоке у горизонта примерно в 21:30. В этот момент она может быть желтого или насыщенного оранжевого цвета из-за влияния красной части спектра солнечных лучей.

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