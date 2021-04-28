Новосибирские школы могут перейти на дистанционку на майских праздниках

С 1 по 10 мая в Новосибирске очно школы работать не будут. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Во время длинных выходных с 1 по 10 мая в Новосибирске очно школы работать не будут. Об этом сообщили в региональном министерстве образования. Однако администрациям учебных учреждений разрешили на два дня перевести учеников на дистанционный формат.

— Дистанционное обучение 3 и 8 числа может быть организовано на уровне решений самих образовательных организаций — детям может быть выдано задание, которое может проверяться или отрабатываться после выхода на учебу, — подчеркнул министр образования региона Сергей Федорчук.

В детских садах на эти дни будут организованы дежурные группы для детей сибиряков, которые будут работать в выходные.

Руководству будет необходимо определить, кто из сотрудников в с 1 по 10 мая будут отвечать за функционирование образовательных организаций.

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