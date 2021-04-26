Режим работы детских садов в Новосибирске с 4 по 7 мая 2021 года: в минобре сделали заявление

Рассказываем, каким будет режим работы детских садов в Новосибирске с 4 по 7 мая 2021 года. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Режим работы детских садов в Новосибирске с 4 по 7 мая 2021 года предполагается изменить. В региональном министерстве образования рассказали, как будет простроена работа учебных учреждений во время длинных выходных.

— Однозначное решение мы еще не приняли, оно будет известно позже. Но пока что, мы предполагаем, что в детских садах на этот период будут организованы дежурные группы, поскольку некоторые родители в эти дни работают. А у школьников, вероятно, будут выходные, — пояснили КП-Новосибирск в министерстве образования Новосибирской области.

В региональном минобре отметили, что сейчас приказ о работе учреждений готовится совместно с министерством просвещения. Окончательный документ должен быть готов в среду, 28 апреля.

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