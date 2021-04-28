Памятник Ленину в центре Новосибирска помыли в преддверии праздников

Памятник Ленину мыли при помощи автолестниц. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В среду, 28 апреля, в центре Новосибирска помыли скульптуры, расположенные в Театральном сквере. Так, от пыли и грязи очистили памятники Ленину, рабочему, колхознице и красноармейцам. На месте уборки побывал фотокорреспондент КП-Новосибирск.

У рабочих в руках был шланг с большим напором воды и щетки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Скульптуры мыли в течение двух часов: с 10 утра до полудня. В это время накрапывал дождь, но он не мешал процессу. Статуи от пыли и грязи отмывали два человека при помощи автолестницы. В руках у работников был шланг с большим напором воды: они очищали памятники при помощи щеток и специального моющего средства, — рассказал корреспондент КП-Новосибирск.

От пыли и грязи очистили скульптуры, расположенные в Театральном сквере. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Таким образом город готовят к майским праздникам. Напомним, в минувшую субботу в Новосибирске прошли массовые субботники, на которых горожане очистили территории от мусора.

Кроме уборки улиц, в городе проходят и другие подготовительные мероприятия. Ранее сообщалось, что новосибирские военные провели первую репетицию салюта к 9 мая, залпы которого напугали горожан.

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