Самолет «Магадан-Новосибирск» экстренно сел в Братске: пассажирке стало плохо

Самолет, летевший из Магадана в Новосибирск, экстренно приземлился в Братске. Фото: Виктория МИНАЕВА

Самолет, летевший из Магадана в Новосибирск, экстренно приземлился в Братске. Одной из пассажирок на борту стало плохо.

— Женщина попросила помощи у бортпроводников, а командир судна принял решение о посадке. В аэропорту ее уже ждала скорая помощь. Женщину госпитализировали в больницу Братска, а самолет вылетел далее по маршруту, — пояснили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Толмачево», рейс прибыл в Новосибирске в 13:50. Самолет отстал от расписания примерно на час.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как министр здравоохранения Республики Бурятии Евгения Лудупова оказала первую помощь пенсионерке, которая летела рейсом «Москва-Улан-Удэ». Самолету пришлось экстренно сесть в аэропорту «Толмачево», потому что женщине на борту стало плохо.

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