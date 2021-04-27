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Общество27 апреля 2021 15:31

Новосибирские выпускники продолжат учиться на майских выходных

Если же школы решат отправить на каникулы другие классы, им продлят учебный год
Галина СИМОНОВА
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Новосибирские выпускники продолжат учиться на длинных майских выходных.

Новосибирские выпускники продолжат учиться на длинных майских выходных.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новосибирские выпускники продолжат учиться на длинных майских выходных. Решение насчет остальных классов администрация школы будет принимать самостоятельно.

— На майские праздники продолжат учиться выпускные классы — 9 и 11. По остальным классам предварительная информация такая: непосредственное решение будет приниматься администрацией школы. В том случае, если они решат сделать эти дни выходными, то на аналогичное время будет продлен учебный год, — пояснил Анатолий Локоть.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в детских садах региона в период с 4 по 7 мая, вероятнее всего, будут организованы дежурные группы. В региональном минобре отметили, что сейчас приказ о работе всех образовательных учреждений составляется совместно с министерством просвещения. Окончательный документ должен быть готов в среду, 28 апреля.

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