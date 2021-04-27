Дороги Новосибирска будут отмывать от пыли специальным шампунем

В Новосибирске с пылью на дорогах будут бороться с помощью специального шампуня. Фото: Алексей ФОКИН

В Новосибирске с пылью на дорогах будут бороться с помощью специального шампуня. Об этом рассказал мэр города на пресс-конференции сегодня, 27 апреля.

— Мы отработали сегодня ряд технологий с использованием химических реагентов, которые связывают эти пылевые частицы и не дают им распространяться. Начали с центральной части города. Но сейчас получены и специальные, так называемые, шампуни, — отметил Анатолий Локоть. — Я поставил задачу распространять эту практику по всей территории города Новосибирска, чтобы все наши ДЭУ начли применять эту технику, особенно в предпраздничный период.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как новосибирцы засняли настоящую пыльную бурю, разыгравшуюся в Дзержинском районе города. На кадрах ролика видно, как сильный порыв ветра поднимает в воздух облако пыли. Из-за нее прохожим на улице становится практически не видно дорогу.

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