«Не хватает верблюдов и перекати-поля»: в Новосибирске разыгралась пыльная буря

В Новосибирске в Дзержинском районе разыгралась настоящая пыльная буря. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске в Дзержинском районе разыгралась настоящая пыльная буря. Ее засняли на видео очевидцы, позже ролик опубликовали в соцсетях.

— На пересечении улицы Шекспира и проспекта Дзержинского разыгралась самая настоящая «песчаная» буря, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54», где был опубликован ролик.

На кадрах видео видно, как сильный порыв ветра поднимает в воздух облако пыли. Из-за нее прохожим на улице становится практически не видно дорогу.

В комментариях под постом многие сибиряки отметили, что проблемой пыли в городе уже никого не удивишь:

— Так пыльно, что съемка кажется черно-белой.

— И так по всему городу.

— Как в пустыне. Не хватает перекати-поля и верблюдов, — пишут люди.

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