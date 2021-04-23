«Не хватает верблюдов и перекати-поля»: в Новосибирске разыгралась пыльная буря

В Новосибирске в Дзержинском районе разыгралась настоящая пыльная буря. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске в Дзержинском районе разыгралась настоящая пыльная буря. Ее засняли на видео очевидцы, позже ролик опубликовали в соцсетях.
— На пересечении улицы Шекспира и проспекта Дзержинского разыгралась самая настоящая «песчаная» буря, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54», где был опубликован ролик.
На кадрах видео видно, как сильный порыв ветра поднимает в воздух облако пыли. Из-за нее прохожим на улице становится практически не видно дорогу.
В комментариях под постом многие сибиряки отметили, что проблемой пыли в городе уже никого не удивишь:
— Так пыльно, что съемка кажется черно-белой.
— И так по всему городу.
— Как в пустыне. Не хватает перекати-поля и верблюдов, — пишут люди.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер