Новый мусоросортировочный завод в Новосибирске планируют запустить уже в этом году

В Новосибирске уже в этом году планируют запустить новый мусоросортировочный завод. Фото: пресс-центр мэрии города Новосибирска

В Новосибирске уже в этом году планируют запустить новый мусоросортировочный завод. Об этом сегодня, 27 апреля, заявил мэр Анатолий Локоть.

— В свое время осталась недостроенная линия сортировки отходов возле Левобережного полигона. В прошлом году мы рассматривали возможность ее приобретения. В этом году муниципальное предприятие «САХ» выкупило завод на собственные средства. Бюджет города Новосибирска никаких затрат не понес. Запустить завод планируется уже в этом году, — отметил мэр Анатолий Локоть. — У нас есть опыт эксплуатации таких объектов — на Гусинобродском полигоне уже работают две мусоросортировочные линии, запущенные в прошлом году. Как первичный элемент сортировки они показали себя очень хорошо. Будем продолжать работать в этом направлении.

Участок завода сортировки отходов площадью более 16 тысяч квадратных метров находится на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района и граничит с Левобережным полигоном ТБО. Мощность завода — 130 тысяч тонн отходов в год. Численность сотрудников составит ориентировочно 60 человек.

Сейчас начинаются работы по дооснащению мусоросортировочной линии и строительству подъездных путей.

Сортировка позволит уменьшить объем захоронения стекла, пластика и металла, эти отходы будут направлены на вторичную переработку. Запуск завода сделает процесс сортировки отходов более безопасным и комфортным, чем на открытой площадке полигона.

Напомним, в ведении МУП «САХ» находятся два полигона для размещения твердых коммунальных отходов — «Гусинобродский» и «Левобережный». Год назад введены в эксплуатацию две мусоросортировочные линии общей мощностью 50 тысяч тонн в год на Гусинобродском полигоне. Сумма инвестиций в них составила 24 миллиона рублей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал основные причины неудовлетворительного внешнего вида города. По мнению градоначальника, большую роль в этом играет недофинансирование дорожной отрасли, а также недостаточное количество уборочной техники и металлические ограждения на улицах города, которые мешают качественной уборке тротуаров.

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