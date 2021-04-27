Мэр Анатолий Локоть: «Недофинансирование отрасли отзывается плохим асфальтом, немытыми тротуарами и нехваткой техники»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал основные причины неудовлетворительного внешнего вида города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на расширенном аппаратном совещании с участием депутатов Заксобрания региона назвал основные причины неудовлетворительного внешнего состояния города.

— Состояние Новосибирска оцениваю как неудовлетворительное. Основная, системная причина — это хроническое недофинансирование дорожной отрасли в целом. Напомню, в 2014 году было принято решение о перераспределении НДФЛ, тогда мы лишились доходов в размере 3,5 миллиарда рублей. Четыре года мы возвращались к показателям 2014 года. Чтобы проиллюстрировать сегодняшнее положение, приведу данные, сколько получают города от собираемого на своих территориях транспортного налога: Новосибирск — 20 % (374 миллионов рублей), Омск — 50 % (более 500 миллионов рублей), Ростов-на-Дону — 100 % (1,2 миллиардов рублей), Пермь — 100 % (1,5 миллиарда рублей). При этом всю сумму (374 миллионов рублей) мы отдаем на БКД — на магистральные улицы, а не на свои планы: ремонт ул. Сухарной, Народной, Промышленной. Недофинансирование отрасли оцениваем в полтора раза: в целом на все виды деятельности направляется 2,6 миллиарда рублей, а надо 3,8 миллиардов рублей. И проблемы копятся, отзываются плохим асфальтом, плохими газонами, немытыми тротуарами, нехваткой техники, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Второй причиной неудовлетворительного содержания дорог и тротуаров глава Новосибирска назвал недостаточное количество уборочной техники.

— Такого количества «ручников», которое было в советское время, когда на уборку города выходили предприятия и помогали, сейчас нет, они не обязаны этого делать. Но я согласен с тем, что все равно нужно обращаться к совету директоров, нужно работать с руководителями, ставить задачи и вовлекать их в эту работу, — считает мэр Анатолий Локоть.

К системным проблемам глава Новосибирска отнес устанавливаемые согласно требованиям ГИБДД металлические ограждения на улицах города, которые мешают качественной уборке тротуаров (зимой — от снега, весной — от пыли) и уродуют город своим непрезентабельным видом. Мэр Анатолий Локоть обратился к депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области с просьбой инициировать внесение изменений в соответствующие законодательные акты.

Глава города поручил привести Новосибирск в порядок к майским праздникам. Как подчеркнул мэр Анатолий Локоть, по итогам исполнения этой работы могут последовать организационные выводы.

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