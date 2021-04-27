Мэр Анатолий Локоть: «На несколько дней со смогом придется смириться»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал ситуацию со смогом, накрывшим город. Фото: Алексей ФОКИН

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал ситуацию со смогом, накрывшим город. Напомним, как отмечают синоптики, одной из возможных его причин могут являться пожары в Омской области.

— Сейчас, к сожалению, такова погода. Мы получили специальное предупреждение о низком давлении и безветренной погоде. Все это способствует накоплению вредных примесей в атмосфере, о чем нас Гидрометцентр и предупредил, — пояснил Анатолий Локоть на встрече с журналистами 27 апреля. — Здесь придется на несколько дней смириться с этим, а с изменением погоды ситуация улучшится.

Согласно данным портала Cityair, сейчас общий уровень загрязнения воздуха в Новосибирске оценивается в 7 баллов. Синоптики прогнозируют, что обстановка должна улучшиться примерно к восьми часам вечера.

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