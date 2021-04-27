Метеорологи объяснили, когда в Новосибирске рассеется смог из-за пожаров в Омской области

Новосибирск накрыло смогом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Во вторник, 27 апреля, Новосибирск накрыло смогом. Ранее синоптики предупреждали горожан о неблагоприятных метеоусловиях, которые сохранятся примерно до восьми часов вечера.

Одной из возможных причин произошедшего могли стать ландшафтные пожары в соседней Омской области.

— Одна из возможных причин появления смога в городе — это пожар в соседнем регионе Омской области. Сейчас ветер дует со стороны горящих лесов, поэтому смог рассеется, как только изменится направление ветра, — пояснили КП-Новосибирск в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

В ГУ МЧС по Омской области сообщают, что за прошедшие выходные дни на территории Омской области произошло 398 подобных пожаров. Зарегистрированы были, в том числе, и лесные пожары, больше половины из которых находились в пятикилометровой зоне от населенных пунктов.

Согласно данным портала Cityair, сейчас общий уровень загрязнения воздуха в Новосибирске оценивается в 7 баллов. Специалисты советуют не открывать окна и по возможности не выходить на улицу.

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