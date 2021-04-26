Режим черного неба в Новосибирске с 26 по 27 апреля 2021 года: синоптики рассказали, чего ждать горожанам

Сейчас общий уровень загрязнения воздуха в Новосибирске оценивается в 7 баллов. Фото: Алексей ФОКИН

Режим черного неба в Новосибирске с 26 по 27 апреля 2021 года объявили синоптики. В воздухе в это время может скапливаться много вредных примесей.

— В период с одиннадцати часов утра 26 апреля до восьми часов вечера 27 апреля Новосибирске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Согласно данным портала Cityair, сейчас общий уровень загрязнения воздуха в Новосибирске оценивается в 7 баллов. Специалисты советуют не открывать окна и по возможности не выходить на улицу.

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