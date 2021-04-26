В Новосибирске уровень загрязнения воздуха достиг 7 баллов

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 7 баллов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В понедельник, 26 апреля, уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 7 баллов из 10 возможных. Информация об этом появилась на сайте мониторинга качества атмосферы Airvoice.

— Если есть возможность, лучше не открывать окна и не выходить на улицу, — говорится в сообщении, опубликованном на сервисе.

Как следует их данных сайта, качество воздуха в Новосибирске ухудшилось еще накануне вечером, 25 апреля. Тогда сервис показывал отметку в 6 баллов. Кроме того, с воскресенья новосибирцы стали жаловаться на неприятный запах в городе. Информация об этом появлялась в соцсети. А сегодня с утра ситуация усугубилась, и Новосибирск, по словам горожан, окутала дымка.

При этом, по прогнозам синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра в ближайшие дни в областной столице сохранится высокая пожароопасность.

— С 26 по 30 апреля 2021 года в Новосибирске будет наблюдаться пожароопасность 4 класса. В понедельник, 26 апреля, в городе не будет осадков. Температура воздуха прогреется до +15 градусов, порывы юго-восточного ветра достигнут 9 метров в секунду, — говорится на сайте гидрометцентра.

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