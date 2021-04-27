«Зловещий рассвет»: над Новосибирском из-за смога взошло красно-оранжевое солнце

Солнце над Новосибирском окрасилось в кровавый цвет из-за смога. Фото: "АСТ-54".

Во вторник, 27 апреля, над Новосибирском взошло кроваво-красное солнце. Рассвет выглядел пугающе из-за смога, который окутал город. По данным сервиса Airvoice, уровень загрязнения атмосферы составил 7 баллов из 10 возможных.

— Лучше не выходите на улицу и закройте окна. Ситуация стабильна, — говорится на сайте.

Очевидцы поделились в соцсети кадрами оранжевого солнца. По словам горожан, из-за смога в городе тяжело дышать.

Фотографии оранжевого шара в соцсети опубликовали горожане. Фото: "АСТ-54".

— Зловещий рассвет.

— Не только солнце... Сам Новосибирск... Зловещий…

— Какой город, такое и солнце над ним, — написали новосибирцы.

Горожанам советуют по возможности не выходить из дома, а также закрыть окна. Фото: "АСТ-54".

Ранее сообщалось, что синоптики объявили в городе режим черного неба. Так, до восьми часов вечера, 27 апреля, в Новосибирске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. В этот период в воздухе будут скапливаться вредные примеси.

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