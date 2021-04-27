В Новосибирске задержали подозреваемого в нападении на маленьких девочек.

Несколько нападений неизвестным на маленьких девочек произошло в Заельцовском районе Новосибирска. Во вторник, 27 апреля, стало известно, что подозреваемого задержали. Об этом КП-Новосибирск сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

— Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый задержан, — уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Ранее сообщалось, что первый случай нападения на малолетнюю девочку произошел на прошлой неделе: школьнице удалось отбиться. Второй — накануне, 26 апреля. Предварительно известно, что подозреваемый показал ребенку свой половой орган. Теперь следователям предстоит установить мотивы злоумышленника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске неизвестный напал на маленьких девочек в подъезде

Все случаи произошли в Заельцовском районе Новосибирска (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.