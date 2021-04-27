В Новосибирске задержали подозреваемого в нападении на маленьких девочек.
Несколько нападений неизвестным на маленьких девочек произошло в Заельцовском районе Новосибирска. Во вторник, 27 апреля, стало известно, что подозреваемого задержали. Об этом КП-Новосибирск сообщили в СК РФ по Новосибирской области.
— Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый задержан, — уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Ранее сообщалось, что первый случай нападения на малолетнюю девочку произошел на прошлой неделе: школьнице удалось отбиться. Второй — накануне, 26 апреля. Предварительно известно, что подозреваемый показал ребенку свой половой орган. Теперь следователям предстоит установить мотивы злоумышленника.
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