Последний в стране Ту-154 из «Толмачево» хотят превратить в музей с рестораном

Ту-154, базирующийся в «Толмачево», отвезут в Томск и превратят в музей с рестораном. Фото: предоставлены Денисом Нечволод

Самолет Ту-154, базирующийся в «Толмачево», отвезут в Томск и превратят в музей с рестораном. Напомним, последний в России гражданский Ту-154 приземлился в Новосибирске 28 октября 2020 года. Самолет горнодобывающей компании «Алроса» привез 140 пассажиров из города Мирный в Якутии в Новосибирск. Этот борт прослужил в авиации 18 лет.

— Судьба судна до последнего момента была неясна. Но недавно появилась информация: списанный лайнер купил владелец аэродрома «Поповка» в Омске Александр Анисимов. Бизнесмен намерен превратить Ту-154 в музей гражданской авиации с рестораном, — сообщает информационный портал «Аэро-сити».

Самолет был выпущен в 1992 году и за 18 лет налетал более 27, 5 тысяч часов. За последние семь лет лайнер совершил 737 рейсов в обе стороны, перевез более 160 тысяч пассажиров и 52 тонны почты.

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