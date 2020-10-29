Появилось видео последнего полета Ту-154, приземлившегося в Новосибирске

Фанаты авиации провожают последний советский лайнер. Фото: предоставлены Денисом Нечволод

Новосибирцы сняли последний рейс пассажирского самолета Ту-154 в Новосибирске. Борт прилетел из Якутии в Толмачево, прослужив в авиации 18 лет. Авиакомпании России уже заменили легендарные советские самолеты на «Боинги», «Аэробусы» и российские «Суперджеты».

Последний в России гражданский Ту-154 приземлился в Толмачево 28 октября. Самолет горнодобывающей компании «Алроса» привез 140 пассажиров из города Мирный в Якутии в Новосибирск, сообщили в пресс-службе аэропорта «Толмачево»

Самолет был выпущен в 1992 году и за 18 лет налетал более 27, 5 тысяч часов. За последние семь лет лайнер совершил 737 рейсов в обе стороны, перевез более 160 тысяч пассажиров и 52 тонны почты.

— Самолет будет находиться в аэропорту Толмачево, пока не будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Это уже третий «туполь» в Новосибирске, у нас в музее есть еще два подобных самолета. В том числе легендарный Ту-154, совершивший аварийную посадку в Ижме, — рассказал фотограф Денис Нечволод.

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