Под Новосибирском двое подростков подожгли поле рядом с частными домами

В городе Обь в Новосибирской области дети подожгли поле рядом с частными домами. Фото: предоставлено Александром

В городе Обь в Новосибирской области дети подожгли поле рядом с частными домами. К счастью, местные жители вовремя заметили огонь и вызвали пожарных.

— Примерно в полдень двое подростков, которым на вид по 12-14 лет, поджигали поле рядом с улицей 3 Северная. Хорошо, я дома был и увидел огонь. Да и пожарные молодцы, приехали быстро, буквально за полчаса все потушили, — рассказал КП-Новосибирск местный житель Александр. — Что это именно были за дети, я разглядеть не успел, убежали они быстро. Но вообще-то у нас такое уже происходило. В прошлом году также пожарных вызывали. А ведь там дома совсем рядом.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как вечером, 23 апреля, в Новосибирске загорелась трава на полях в районе улицы Бородина. Над Кировским районом города поднялся огромный столб дыма. На месте работали пожарные.

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