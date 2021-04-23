Гигантский столб дыма напугал жителей Новосибирска: рассказываем, что горит

В Новосибирске загорелась трава на полях в районе улицы Бородина. Фото: Евгений Макаров
Вечером, 23 апреля, в Новосибирске загорелась трава на полях в районе улицы Бородина. Над Кировским районом города поднялся огромный столб дыма. По словам очевидцев, заснявших его на фото, возгорание случилось примерно в половину седьмого вечера.
Над Кировским районом города поднялся огромный столб дыма. Фото: Евгений Макаров
— В 18:33 поступило сообщение о возгорании травы в поле в Кировском районе. Одна группа пожарно-спасательных подразделений работает над ликвидацией ландшафтного пожара, вторая группа стоит на дежурстве около ближайших садово-дачных обществ на случай ухудшения обстановки. В настоящий момент угрозы постройкам нет, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Возгорание случилось примерно в половину седьмого вечера. Фото: Евгений Макаров
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как из-за пала травы чуть было не сгорела деревня Серп и Молот в Венгеровском районе. К счастью, пожарным и неравнодушным сибирякам удалось предотвратить ЧП.
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