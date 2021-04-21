В Новосибирской области из-за пала травы чуть не загорелась деревня

В Новосибирской области из-за пала травы в Венгеровском районе едва не загорелась деревня. Фото: ГУ МЧС по НСО
В Новосибирской области из-за пала травы в Венгеровском районе едва не загорелась деревня. Возгорание заметили местные жители вечером 20 апреля.
— В 18:53 поступило сообщение о горении травы в четырех километрах от деревни Серп и Молот Венгеровского района Новосибирской области. На место происшествия был направлен дежурный караул 53-й пожарно-спасательной части. Когда пожарные прибыли на место, вблизи деревни открытым огнем полыхала сухая трава, — пояснили в областном МЧС. — Из-за сильного ветра пламя могло перекинуться на дома.
Возгорание заметили местные жители. Фото: ГУ МЧС по НСО
Чтобы помочь защитить деревню от огня на место прибыл еще один пожарный расчет, добровольная пожарная команда и маневренная группа. Вокруг деревни спасатели провели дополнительную опашку территории, создав тем самым полосу, которая смогла сдержать огонь и не подпустить его к деревне. В результате произошедшего никто не пострадал.
Кромка пожара составила один километр, а его общая площадь — около 30 гектар.
Общая площадь пожара составила около 30 гектар. Фото: ГУ МЧС по НСО
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