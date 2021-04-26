«Звонили тем, кто хотел взять кредит»: в Новосибирске задержали банду телефонных мошенников

В Новосибирске задержали банду телефонных мошенников. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Новосибирске задержали банду телефонных мошенников. Они звонили людям под видом банковских работников и убеждали их перевести им деньги.

— Злоумышленники располагали базами данных финансовых организаций и звонили клиентам, которые оставляли заявки на получение кредитов. Представляясь сотрудниками банков, они сообщали гражданам, что для получения займа якобы необходимо сначала оплатить комиссию, страховой взнос или услуги курьера. Затем убеждали потерпевших перечислить денежные средства на подконтрольные лидеру группы счета, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

При этом мошенники не забывали заботиться о своей безопасности. Они меняли сим-карты и мобильные телефоны, а также переезжали с одной съемной квартиры на другую. Каждому новичку при приеме на «работу» выдавался специальный сценарий общения с «клиентами».

Восемь подозреваемых были задержаны в их съемной квартире в Новосибирске. Обыск прошел еще в 20 арендованных ими квартирах. В результате были изъяты банковские карты, бухгалтерская документация, электронные носители информации, телефоны и компьютеры.

В настоящее время установлено также одиннадцать потерпевших. Это жители Калининградской, Иркутской, Свердловской, Московской, Воронежской областей, Забайкальского и Хабаровского краев, а также Республики Чувашия. А по признакам преступления было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

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