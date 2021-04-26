В Новосибирске водитель «БМВ» вылетел на тротуар и врезался в клумбу: это попало на видео

В центре Новосибирска "БМВ" вылетел на тротуар и снес клумбу. Фото: "АСТ-54".

В Центральном районе Новосибирска водитель «БМВ» вылетел на тротуар и снес бетонную клумбу. Авария случилась накануне, 25 апреля. Очевидцы выложили в соцсети кадры с места происшествия.

— В центре, на пересечении Красного проспекта и улицы Романова ,кроссовер BMW X6 ликвидировал бетонную клумбу ценой передней части кузова, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На видео к посту видно, что машина «БМВ» двигалась по выделенной полосе и на скорости вошла в правый поворот. Перед «Домом быта» другой автомобиль, иномарка хэтчбек, тоже поворачивал на улицу Романова со среднего ряда, поэтому оказался на пути кроссовера. В результате чего «БМВ», пытаясь уйти от столкновения, вылетел на тротуар.

Судя по кадрам с места происшествия, кроссовер, влетевший в бетонную клумбу, серьезно повредил капот. По словам очевидцев, в результате аварии чудом никто не пострадал.

— Просто повезло, что никого не убил на тротуаре.

— Уходил от столкновения, ценой пешехода? Если бы толпа стояла или люди шли, инстинкты не те, тем более там пешеходный, — написали подписчики группы.

Комментаторы уверены, в ДТП виноваты оба водителя: «БМВ», который ехал по выделенной полосе, не соблюдая скоростной режим, и иномарка, поворачивающая вправо со среднего ряда.

— Оба виноваты, один в зеркала не смотрит, второй наплевал на правила: у меня х6 автобус, мне можно.

— Максимально глупое ДТП, — добавили новосибирцы.

Ранее КП-Новосибирск писала о серьезной аварии, которую устроил водитель BMW X5: в центре города водитель кроссовера, пытаясь проскочить на зеленый, сбил двух пешеходов и влетел в окно офиса.

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