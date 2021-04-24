В полиции прокомментировали инцидент с новосибирцем, который просил убить его в магазине. Фото: стоп-кадр.

В полиции Новосибирска прокомментировали инцидент, случившийся вечером, 23 апреля, в Ленинском районе города. Там, в супермаркете на улице Геодезическая, мужчина разгромил витрину алкогольной продукции, уселся на пол и достал два больших ножа. А когда на место ЧП прибыли правоохранители, стал просить, чтобы они убили его.

— Сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые приехали на место инцидента, задержали гражданина и передали врачам. Нарушений общественного порядка не допущено, — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что полиция проводит проверку по факту случившегося. В настоящий момент устанавливается сумма ущерба, который своими действиями причинил неадекватный сибиряк.

Также известно, что мужчину доставили в психиатрический стационар. Об этом КП-Новосибирск сообщила главный врач скорой помощи Ирина Большакова.

- Медики выезжали на вызов к молодому человеку 25 лет. Так как присутствовала угроза суицида, мужчину госпитализировали в профильное медицинское учреждение — психиатрическую клинику №3, - уточнила врач.

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