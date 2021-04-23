Новосибирец разгромил витрину в магазине и просил полицейских его убить

Все произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть. Фото: Кадр из видео

Сибиряк разгромил алкогольную витрину в супермаркете, а потом стал просить полицейских его убить. Все произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— Сегодня в супермаркете «Лента» на улице Геодезической, молодой человек оказался в отделе алкогольной продукции, разгромил полку, а потом уселся в осколки и достал два больших ножа, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

По словам очевидцев, покупатели магазина находились рядом с мужчиной до приезда полиции. Пытались с ним поговорить, предлагали помощь, пытаясь удержать его от необдуманных действий.

Когда полицейские прибыли на место, молодой человек начал просить их убить его.

КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

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