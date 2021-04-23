Прокуратура провела проверку после ДТП с грузовиком и маршруткой, где пострадали 5 человек

Прокуратура провела проверку после ДТП на Толмачевском шоссе в Новосибирске. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Прокуратура провела проверку после ДТП на Толмачевском шоссе в Новосибирске, где маршрутка въехала в грузовик. Напомним, в Госавтоинспекции сообщали, что в ДТП пострадали пять человек, их доставили в больницу.

— В ходе проверки установлено, что вдоль проезжей части Толмачевского шоссе отсутствовало стационарное электрическое освещение, — сообщили в областной прокуратуре. — Прокурором Ленинского района в районный суд предъявлено административное исковое заявление к мэрии города об обязании обеспечить установку на участке от улицы Толмачевская до границы города стационарного электрического освещения.

Суд согласился с иском и требования прокуратуры удовлетворил.

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