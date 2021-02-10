В Новосибирске маршрутка въехала в грузовик: в больнице пять пассажиров

В Новосибирске произошло ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске, вечером 10 февраля, произошло ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы. Появился в сети также ролик с места аварии, снятый другими автомобилистами.

— На Толмачевском шоссе, 33/3, столкнулись фура, маршрутная ГАЗель и грузовая ГАЗель, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев. — На месте работают спасатели, медики, полиция и пожарные.

В Госавтоинспекции пояснили, что в ДТП пострадали 5 человек, они были госпитализированы. Сейчас на месте работает экипаж ГИБДД.

— В 19:45 маршрутный автобус ГАЗель 324 маршрута ехал со стороны Толмачево в сторону города Новосибирска. У дома № 33/1 по улице Толмачевское шоссе, он столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes, который ехал задним ходом с прилегающей территории на дорогу, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску. — В аварии пострадали 5 пассажиров маршрутки, их с различными травмами увезли в больницу. Известно, что все пострадавшие находятся в сознании. В настоящее время на месте ДТП работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются

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