В центре Новосибирска мужчина избил водителя иномарки: это попало на видео

В центре Новосибирска мужчина запинал водителя иномарки. Фото: стоп-кадр.

Инцидент произошел в Центральном районе Новосибирска. Здесь, в четверг, 22 апреля, на перекрестке улиц Серебренниковой и Кривощековской мужчина избил водителя иномарки KIA Rio. Очевидцы сняли конфликт на видео и опубликовали в соцсети.

— Очередная зарисовка об отношениях новосибирских автолюбителей. Мужчина в течение двух минут избивал ногами водителя седана KIA Rio на глазах его собственного пассажира и случайных очевидцев, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, как разъяренный мужчина пинал водителя седана: в ответ тот не сопротивлялся, а лишь пытался закрыться от побоев. При этом очевидцы расправы не пытались остановить агрессора. После избиения мужчина спокойно сел в свой «БМВ» и уехал. Что стало причиной конфликта, не сообщается.

Комментаторы поста предположили, что водитель «Кии» грубо нарушил ПДД, чем вывел мужчину на «БМВ» из себя. Однако, по мнению большинства, решать проблемы через драку — недопустимо.

— Ну это уже перебор, нельзя так!

— Человек слабый духом решил показать свое превосходство.

Кроме того, многие осудили автора видеосъемки. Сибиряки уверены: вместо того, чтобы снимать избиение, нужно было остановить агрессора или вызвать полицейских.

Напомним, в Новосибирске накануне еще один конфликт перерос в драку. Днем 22 апреля в Ленинском районе города двое молодых людей устроили потасовку прямо на проезжей части. На место выезжала полиция, однако на момент прибытия, там уже никого не было.

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