В Новосибирске двое парней подрались посреди проезжей части

Драку молодые люди устроили прямо на проезжей части. Фото: Кадр из видео

Днем 22 апреля в Ленинском районе Новосибирска двое молодых людей устроили драку прямо на проезжей части. Сибиряков пытались разнять прохожие, однако успехом их попытки не увенчались. Все произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— На улице Забалуева два молодых человека устроили сегодня кровавый кулачный поединок, после чего сели в один автомобиль и уехали, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах ролика видно, что двое парней в процессе драки выходят на прямо на проезжую часть и мешают проезжать автомобилям. Очевидцы, снимающие все на видео, утверждают, что один из участников этого импровизированного поединка был весь в крови.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что полицейские выезжали на место происшествия:

— В полицию поступило сообщение о драке на улице Забалуева, 58. Однако на момент прибытия сотрудников на место, там уже никого не было. Заявления от потерпевших не поступало, — пояснили в ведомстве.

Тем временем, в комментариях под постом многие сибиряки написали, что выглядела эта драка очень странно:

— Только что дрались не на жизнь, а на смерть. А потом в одну машину…

— Они что, боевиков пересмотрели?

— Может даму не поделили? — пишут люди.

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