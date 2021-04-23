В Новосибирске завершились поиски 79-летней пенсионерки без кисти на левой руке

В Новосибирске нашли пенсионерку без кисти на левой руке. Она жива. Фото: ПСО "ЛизаАлерт Новосибирск".

Волонтеры ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск» объявили о прекращении поисков 79-летней пенсионерки без кисти на левой руке. К счастью, женщину нашли живой. Информацию об этом представители отряда опубликовали в соцсети в ночь на пятницу, 23 апреля.

— Найдена, жива! Спасибо всем, кто помогал распространять информацию по сети, кто выезжал на поиск, выполнял автономные задачи, патрулировал жилмассивы. Отдельное спасибо Денису, который передал в отряд очень важное свидетельство, которое помогло в поиске, — говорится в сообщении, опубликованном в группе ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск».

Напомним, ранее сообщалось, что 79-летняя сибирячка пропала в среду, 21 апреля. По данным волонтеров, пенсионерка исчезала и раньше. Они уточняли, что женщина дезориентирована в пространстве, в связи с чем не может самостоятельно вернуться домой.

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