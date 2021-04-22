В Новосибирске пропала 79-летняя пенсионерка без кисти на левой руке

В Новосибирске ищут 79-летнюю Людмилу Александровну Липникову. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 79-летнюю Людмилу Александровну Липникову. Женщина ушла из дома днем 21 апреля и пропала. С этого момента ее местонахождение остается неизвестным.

— Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, седые кудрявые волосы, серые глаза. У женщины отсутствует кисть левой руки, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения женщина, предположительно, была одета в цветной халат и розовое в черную крапинку пальто.

По словам поисковиков, пенсионерка уже пропадала раньше. В силу особенностей здоровья, женщина может быть дезориентирована и не сможет сама найти дорогу домой. Сейчас ее поисками занимается полиция и волонтеры.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Людмила Александровна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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