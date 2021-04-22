Под Новосибирском произошло землетрясение: магнитуда составила 3,7 балла

Очередное землетрясение произошло под Новосибирском. Фото: архив "КП".

В Новосибирской области произошло очередное землетрясение. Подземный толчок зафиксировали рядом с Восточным участком Колыванского разреза в ночь на четверг, 22 апреля. Данные об этом отражены в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

— Землетрясение произошло к востоку от Искитима, примерно в 23 километрах от города. Эпицентр находился приблизительно в двух километрах от деревни Девкино, расположенной недалеко от Восточного участка Колыванского разреза. Интенсивность подземных толчков в эпицентре составила 4,4 балла. Общая магнитуда — 3,7 баллов. По местному времени землетрясение случилось в 01:50, — говорится в сообщении сейсмологов.

По данным экспертов, событие носило естественный характер, его тип обозначен как earthquake — «землетрясение».

Напомним, неделю назад в Искитимском районе Новосибирской области зафиксировали подземные толчки. Тогда их магнитуду оценили в 3,1 балла. По данным сейсмологов, это было не природное, а техногенное землетрясение, так как рядом проводились промышленные работы.

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