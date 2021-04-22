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Общество22 апреля 2021 5:39

Сибиряк, сжигавший сухую траву, уничтожил несколько домов: ущерб превысил 31 миллион рублей

Теперь мужчина предстанет перед судом
Анна АЛЕКСЕЕВА
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Сибиряка будут судить за то, что сжег чужие дома.

Сибиряка будут судить за то, что сжег чужие дома.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отношении жителя Мошковского района Новосибирской области утвердили обвинительное заключение. В апреле 2020 года мужчина жег на приусадебном участке сухую траву и пренебрег мерами пожарной безопасности. В результате чего огонь перекинулся на чужие надворные постройки, а затем перешел и на соседние СНТ. Мужчине придется по закону ответить за содеянное. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

— Утром 23 апреля 2020 года сибиряк находился на своем приусадебном участке в поселке Порос Мошковского района. В пожароопасный период он палил сухую траву в пределах своего участка. Решив, что очагов горения больше нет, обвиняемый вернулся в свой дом и принялся распивать спиртное. Однако из-за погодных условий и нарушения противопожарных норм огонь перекинулся на соседний участок, а затем перешел и на чужие надворные постройки. Кроме того, пламя распространилось на СНТ «Кристал», «Дружба-2», «Мошковское», «Обское», «Сапфир», «Надежда» и «Микрон» с возведенными там домами, — рассказали в ведомстве.

В результате неосторожных действий сибиряка, огонь повредил и уничтожил имущество 63 человек. Общая сумма ущерба превысила 31 млн рублей.

В отношении поджигателя возбудили уголовное дело по статье 168 УК РФ «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем». Также известно, что имущество мужчины арестовали. В ближайшее время уголовное дело направят в Мошковский районный суд, где его рассмотрят по существу.

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