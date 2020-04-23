2020-04-23T20:38:31+03:00
Происшествия

Огонь несется со скоростью ветра: в Новосибирской области пожары подобрались к населенным пунктам

Для ликвидации ЧП направили вертолеты и пожарные поезда
Екатерина КОМЯКОВА
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На помощь спасателям прибыли вертолеты. Фото: ГУ МЧС по НСОНа помощь спасателям прибыли вертолеты. Фото: ГУ МЧС по НСО
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Жаркая погода, пал травы, сильный ветер – все совпало. В Новосибирской области сложилась серьезная ситуация с пожарами. Под угрозой несколько населенных пунктов в области.

- Два вертолета Росгвардии приступили к работе по ликвидации ландшафтных пожаров и защите от перехода огня на садовые общества и села, - сообщают в управлении МЧС по Новосибирской области.

В горячей зоне находится Мошковский район, туда направлены два пожарных поезда, сложная ситуация в Новосибирском, Коченевском, Колыванском районах. Там работают вертолеты, тушат пожары.

Уже есть информация о первых сгоревших домах из-за пала. Есть сгоревший дом в Красном Яре в Тогучинском районе, два дома сгорели в селе Комаровка Кыштовского района.

Пал травы подхваченный сильным ветром угрожает садоводствам, под угрозой дачное общество «Надежда» в Мошковском районе, там уже уничтожено 50 домиков. На место приехали два пожарных поезда. Сложная ситуация с пожарами в садоводствах Искитимского, Новосибирского районов, в Бердске. Пока о пострадавших в МЧС не сообщают.

Огонь несется со скоростью ветра: в Новосибирской области вертолеты тушат пожары.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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