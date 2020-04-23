Огонь несется со скоростью ветра: в Новосибирской области пожары подобрались к населенным пунктам

23 Апр 2020 2020-04-23T20:38:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Жаркая погода, пал травы, сильный ветер – все совпало. В Новосибирской области сложилась серьезная ситуация с пожарами. Под угрозой несколько населенных пунктов в области.

- Два вертолета Росгвардии приступили к работе по ликвидации ландшафтных пожаров и защите от перехода огня на садовые общества и села, - сообщают в управлении МЧС по Новосибирской области.

В горячей зоне находится Мошковский район, туда направлены два пожарных поезда, сложная ситуация в Новосибирском, Коченевском, Колыванском районах. Там работают вертолеты, тушат пожары.

Уже есть информация о первых сгоревших домах из-за пала. Есть сгоревший дом в Красном Яре в Тогучинском районе, два дома сгорели в селе Комаровка Кыштовского района.

Пал травы подхваченный сильным ветром угрожает садоводствам, под угрозой дачное общество «Надежда» в Мошковском районе, там уже уничтожено 50 домиков. На место приехали два пожарных поезда. Сложная ситуация с пожарами в садоводствах Искитимского, Новосибирского районов, в Бердске. Пока о пострадавших в МЧС не сообщают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/775098" frameborder="0"></iframe> Огонь несется со скоростью ветра: в Новосибирской области вертолеты тушат пожары.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU