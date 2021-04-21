Суд смягчил приговор мужчине, хотевшему заживо сжечь семью под Новосибирском

Суд смягчил приговор сибиряку, который чуть заживо не сжег 6 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области суд вынес окончательный приговор жителю города Болотное, который хотел заживо сжечь 6 человек. Наказание злоумышленнику назначили еще в 2019 году, однако сторона защиты решила его обжаловать.

— По версии следствия, вечером 22 мая 2018 года мужчина, будучи недовольным что ему отказали в продаже спиртных напитков в долг, решил убить продавца. С этой целью он пришел к двухэтажному деревянному дому, где проживала потерпевшая, расположенному в городе Болотное на улице Четный парк. Зашел в подъезд, облил деревянный пол бензином, и поджег его. После чего скрылся с места ЧП, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Обвиняемый знал, что в доме, кроме продавца, находились еще 5 человек, в том числе двое маленьких детей. Однако его это не остановило. К счастью, люди выбрались из горящего строения и спаслись от гибели. В связи с чем злоумышленник не довел до конца свой преступный замысел.

В 2019 году сибиряка приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима. После рассмотрения апелляции суд незначительно смягчил ему приговор — до 9 лет.

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